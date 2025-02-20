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Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились, сообщил РИА Новости осведомленный источник, близкий к Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей не подтверждается», — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские бойцы контролируют все передвижения противника, артиллерия и авиация наносят упреждающие удары по украинским войскам.

В Сумской области, южнее города Сумы и села Юнаковка, ранее уничтожили до 40 единиц техники и сотни военнослужащих ВСУ, добавил источник.

Как отмечал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вооруженные силы России отслеживают положение дел на всех участках фронта.