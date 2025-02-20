«Информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей не подтверждается», — сказал собеседник агентства.
По его словам, российские бойцы контролируют все передвижения противника, артиллерия и авиация наносят упреждающие удары по украинским войскам.
В Сумской области, южнее города Сумы и села Юнаковка, ранее уничтожили до 40 единиц техники и сотни военнослужащих ВСУ, добавил источник.
Как отмечал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вооруженные силы России отслеживают положение дел на всех участках фронта.