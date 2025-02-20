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Губернатор Кубани рассказал о запуске проекта для поддержки участников и ветеранов СВО

С 28 февраля в Краснодарском крае по поручению Президента запускается кадровый проект «Герои Кубани» для участников и ветеранов специальной военной операции.

Подробнее о нем рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Как пояснил губернатор в своем телеграм-канале, цель проекта — помочь людям, проявившим мужество и преданность Родине, найти свое место в управленческой сфере и внести вклад в развитие Кубани. Наставниками для участников станут представители власти и бизнеса. В их числе вице-губернаторы, главы муниципалитетов, краевые министры, а также руководители крупнейших предприятий и компаний.

Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что этот проект значительно укрепит кадровый потенциал региона. Глава края подчеркнул, что Кубань должна сохранять свою устойчивость и способность справляться с любыми вызовами и трудностями.