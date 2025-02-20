Губернатор Кубани рассказал о запуске проекта для поддержки участников и ветеранов СВО

Как пояснил губернатор в своем телеграм-канале, цель проекта — помочь людям, проявившим мужество и преданность Родине, найти свое место в управленческой сфере и внести вклад в развитие Кубани. Наставниками для участников станут представители власти и бизнеса. В их числе вице-губернаторы, главы муниципалитетов, краевые министры, а также руководители крупнейших предприятий и компаний.