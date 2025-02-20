Губернатор Кубани вручил награды военнослужащим специальной военной операции.

— Именно в этой верности и есть наша сила — в верности своим традициям и земле, поколениям, которые ее защищали, а также тем, кто будет жить после нас. В знак уважения к воинскому подвигу Президент России объявил 2025-й — Годом защитника Отечества. Сегодня мы с особой гордостью вспоминаем легендарных и непокоренных фронтовиков — 80 лет назад они отстояли свободу и суверенитет страны в Великой Отечественной войне. Это лучший пример для нас. Жители России и Краснодарского края — все мы защитники Отечества, — сказал глава региона.