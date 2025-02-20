Губернатор Кубани вручил награды военнослужащим специальной военной операции.

В Краснодаре накануне Дня защитника Отечества чествовали бойцов добровольческих казачьих отрядов «БАРС».
Вениамин Кондратьев отметил, что в крае высоко ценят тех, кто делом своей жизни выбрал военную службу, принес присягу на верность и посвятил себя защите Родины.
— Именно в этой верности и есть наша сила — в верности своим традициям и земле, поколениям, которые ее защищали, а также тем, кто будет жить после нас. В знак уважения к воинскому подвигу Президент России объявил 2025-й — Годом защитника Отечества. Сегодня мы с особой гордостью вспоминаем легендарных и непокоренных фронтовиков — 80 лет назад они отстояли свободу и суверенитет страны в Великой Отечественной войне. Это лучший пример для нас. Жители России и Краснодарского края — все мы защитники Отечества, — сказал глава региона.
Участвующий в торжественном мероприятии председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, в свою очередь отметил, что на Кубани уважительно относятся к ветеранам. Сегодня внуки и правнуки солдат Победы защищают целостность и независимость России.
— Наша задача — создать для них крепкий тыл, обеспечить необходимые условия. Органы государственной власти оказывают всемерную поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Мы все желаем нашим ребятам скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, — сказал Юрий Бурлачко.
Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко наградили более 30 представителей казачьих добровольческих отрядов. Им вручили ордена, медали и почетные грамоты. Благодарности и почетные грамоты также вручили военнослужащим и сотрудникам военных комиссариатов.