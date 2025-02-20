Для участников СВО предложено создать реабилитационный центр под Казанью

«Провести такую работу — иметь такие центры или задействовать существующие — наша серьезная задача. Мы обязательно внимательно рассмотрим эту тему. В целом по республике мы должны это сделать. Наши центры уже начали работать в этом направлении, но этого недостаточно. Объем работы будет большой, и мы должны быть готовы», — сказал раис Рустам Минниханов.