Для участников СВО предложено создать реабилитационный центр под Казанью

Создать в Казани реабилитационный загородный центр для участников специальной военной операции, где бойцы могли поправить свое здоровье и получить психологическую помощь, предложил сегодня на XXXVI сессии городской думы председатель Координационного совета помощи СВО Казани, соучредитель и председатель отделения межрегиональной общественной организации «Союз Десантников» по РТ Юрий Суворов. Раис республики Рустам Минниханов поддержал это предложение.
«Провести такую работу — иметь такие центры или задействовать существующие — наша серьезная задача. Мы обязательно внимательно рассмотрим эту тему. В целом по республике мы должны это сделать. Наши центры уже начали работать в этом направлении, но этого недостаточно. Объем работы будет большой, и мы должны быть готовы», — сказал раис Рустам Минниханов.
Юрий Суворов предложил организовать центр на базе одного из неработающих детских загородных лагерей, где еще не проходил капитальный ремонт. После реконструкции летом центр мог бы функционировать как место для детского отдыха, а в другое время бойцы смогут проходить там курсы реабилитации, участвовать в групповых занятиях.
«Создание комплексного реабилитационного центра, который объединит медицинские и психологические аспекты, станет значимым шагом к улучшению качества жизни наших бойцов и их успешному возвращению к полноценному существованию», — отметил Юрий Суворов.
Юрий Суворов также напомнил, что в январе Казани создали координационный совет по оказанию помощи бойцам СВО, который занимается составлением реестра добросовестных производителей, координацией в вопросах использования транспорта и помещений для изготовления изделий на нужды СВО и др.
В январе мэр столицы РТ Ильсур Метшин передал «Газель» гуманитарным организациям для доставки помощи бойцам спецоперации. Об этом волонтеры попросили на первом гуманитарном форуме «Казань за СВОих». Новый транспорт позволил более оперативно доставлять помощь на линию боевых действий и увеличить количество рейсов. За одну поездку грузовой автомобиль может перевозить около 4 тонн.