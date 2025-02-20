Над Краснодарским краем сбили 19 беспилотников

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отражении атак беспилотников в 18:42 мск. В Каланинском и Абинском районах обломки БПЛА упали в полях. Обломки еще одного беспилотника упали на территории электроподстанции в районе станицы Нововеличковской Динского района. Во всех случаях пострадавших и возгораний нет.