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Над Краснодарским краем сбили 19 беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Атака продолжалась около трех часов — с 15:30 до 19:30 мск, уточнили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины также атаковали Белгородскую область, над регионом был сбит один БПЛА. Еще восемь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отражении атак беспилотников в 18:42 мск. В Каланинском и Абинском районах обломки БПЛА упали в полях. Обломки еще одного беспилотника упали на территории электроподстанции в районе станицы Нововеличковской Динского района. Во всех случаях пострадавших и возгораний нет.

В Белгородской области дважды объявлялась угроза ракетной опасности. Первое предупреждение действовало с 15:40 до 15:50 мск, второе — с 17:36 до 17:42 мск. О последствиях атаки белгородские власти не сообщали.