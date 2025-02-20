Над Кубанью уничтожили 19 БПЛА

В Славянске-на-Кубани сбитые БПЛА повредили шесть частных домов. В двух случаях повреждены жилые дома: в одном пострадали крыша и стены, в другом обломок БПЛА разрушил навес. В третьем дворе повреждены хозяйственные постройки, включая летнюю кухню. В остальных трех случаях обломки упали на придомовые территории, не причинив ущерба имуществу.