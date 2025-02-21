Российский радиотелефонист сорвал попытку наступления ВСУ

«В один из дней противник предпринял попытку наступления в зоне ответственности батальона, связь в котором обеспечивал младший сержант Данилов, в результате чего позиции российских войск были обстреляны артиллерией и атакованы FPV-дронами. В ходе обстрела и сбросов боеприпасов с воздуха были повреждены проводные линии связи», — говорится в сообщении.