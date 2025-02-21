Российский радиотелефонист сорвал попытку наступления ВСУ

По данным ведомства, младший сержант Эдуард Данилов неоднократно с риском для жизни проводил ремонт средств связи на укрепленных позициях своего подразделения, расположенных на линии боевого соприкосновения.
«В один из дней противник предпринял попытку наступления в зоне ответственности батальона, связь в котором обеспечивал младший сержант Данилов, в результате чего позиции российских войск были обстреляны артиллерией и атакованы FPV-дронами. В ходе обстрела и сбросов боеприпасов с воздуха были повреждены проводные линии связи», — говорится в сообщении.
По информацию министерства, Данилов, понимая, что отсутствие связи в бою лишит командование возможности оперативно координировать силы, несмотря на продолжающиеся атаки дронов, выдвинулся по маршруту прокладки линий связи и, обнаружив повреждения, восстановил целостность проводов.
«Как только связь была восстановлена, на основании переданных координат был нанесен артиллерийский удар по позициям вражеских орудий. Лишившись поддержки артиллерии, противник отступил», — сообщили в Минобороны.