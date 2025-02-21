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Эксперт Киселев: на Украине идут массовые облавы по выявлению подпольщиков

СБУ начала облавы после распространения информации через смс о том, что Одесса и Николаев находятся под контролем России.

Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины активизировала работу по поиску и задержанию людей, причастных к распространению информации через смс о присоединении Одессы и Николаева к России, рассказал военный эксперт Виталий Киселев в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что на мобильные телефоны более 80% жителей Одесской и Николаевской областей были отправлены сообщения о том, что эти города уже находятся под контролем РФ.

«Сейчас СБУ лютует, ведет активный поиск источников информации и тех, кто её распространял. Не исключено, что об произошедшем доложили Зеленскому, и он дал указание начать расследование — идут облавы», — отметил Кисилев.

Военный эксперт также подчеркнул, что подполье на Украине работает в сложных условиях, но активисты продолжают сообщать о ситуации в регионах, несмотря на высокий риск.