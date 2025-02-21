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Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в пригороде Часова Яра ДНР, использовав против них высокоточный снаряд «Краснополь», рассказал РИА Новости боец РФ с позывным «Тюлень».

Источник: © РИА Новости

«Во вторник, 18 февраля, удалось уничтожить ПВД украинских националистов в пригороде Часова Яра, применив корректируемый артиллерийский боеприпас “Краснополь”. Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно», — сообщил военнослужащий с позывным «Тюлень», выполняющий боевые задачи в ДНР.

Боец добавил, что «Краснополь» очень эффективен в использовании против военной инфраструктуры противника.

«Степень эффективности “Краснополя” высокая. Мы постоянно поддерживаем нашу пехоту, если у нее возникают проблемы по взятию определенных объектов», — добавил он.