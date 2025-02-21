Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра

«Во вторник, 18 февраля, удалось уничтожить ПВД украинских националистов в пригороде Часова Яра, применив корректируемый артиллерийский боеприпас “Краснополь”. Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно», — сообщил военнослужащий с позывным «Тюлень», выполняющий боевые задачи в ДНР.
Боец добавил, что «Краснополь» очень эффективен в использовании против военной инфраструктуры противника.
«Степень эффективности “Краснополя” высокая. Мы постоянно поддерживаем нашу пехоту, если у нее возникают проблемы по взятию определенных объектов», — добавил он.