Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра

«Во вторник, 18 февраля, удалось уничтожить ПВД украинских националистов в пригороде Часова Яра, применив корректируемый артиллерийский боеприпас “Краснополь”. Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно», — сообщил военнослужащий с позывным «Тюлень», выполняющий боевые задачи в ДНР.