«Добровольцы казачьей сотни “Амур” БАРС 4, находящиеся в оперативном подчинении казачьей бригады “Дон” добровольческого штурмового корпуса, совместно с морской пехотой ВС РФ, сбили очередной дрон типа “Баба-Яга”. С начала этого года это уже 16-й дрон, который уничтожен над Кинбурнской косой», — сказал собеседник агентства. Также он отметил, что добровольцы казачьего подразделения с каждым днем все более эффективно уничтожают дроны типа «Баба-яга». «Белорус» предоставил видео, на котором видны остатки сбитого украинского дрона. Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.