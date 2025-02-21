Расчет ЗРК «Стрела-10М» уничтожил более 30 беспилотников ВСУ за месяц

«Только за последний месяц на счету данного расчета ПВО российских десантников более тридцати сбитых различных украинских БПЛА. Также широко применяются переносные зенитно-ракетные комплексы “Верба” и “Игла”. С их помощью также эффективно уничтожаются все беспилотники противника. Такие как аграрные промышленные гексакоптеры типа “Баба Яга”, — уточнили в оборонном ведомстве.