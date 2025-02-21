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Расчет ЗРК «Стрела-10М» уничтожил более 30 беспилотников ВСУ за месяц

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Расчет ЗРК «Стрела-10М» ивановских десантников уничтожил в небе над Артемовском и Часовым Яром более 30 беспилотников ВСУ в течение месяца, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения противовоздушной обороны Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения постоянно днём и ночью несут боевое дежурство в районе Артемовска и Часова Яра. Прикрывают от ударов с воздуха расчеты зенитно-ракетных комплексов “Стрела-10М”, “Верба” и пулеметных установок на дистанционном управлении», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что после обнаружения воздушных целей, командир передает расчету ЗРК «Стрела-10М» параметры цели для ее дальнейшего уничтожения, расчет производит захват и поражение воздушной цели.

«Только за последний месяц на счету данного расчета ПВО российских десантников более тридцати сбитых различных украинских БПЛА. Также широко применяются переносные зенитно-ракетные комплексы “Верба” и “Игла”. С их помощью также эффективно уничтожаются все беспилотники противника. Такие как аграрные промышленные гексакоптеры типа “Баба Яга”, — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным МО РФ, на данном участке фронта успешно применяется также пулемётная установка с дистанционным выносным управлением из укрытия, позволяющая не подвергать опасности жизни операторов установки, успешно поражать и сбивать опасные воздушные цели.