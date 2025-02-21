Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

По словам офицера, удар, который был нанесен после воздушной разведки с БПЛА, позволил сорвать ротацию сил ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Он добавил, что противник в последнее время стал более осторожен в части маскировки и располагает рядом не более двух единиц военной техники, чтобы усложнить ее поражение.