Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным «Ольха».
«Последний раз у нас была цель — скопление личного состава и бронетехника противника. Выехали на огневую позицию, быстро отработали, ушли на перекат», — сказал он.
По словам офицера, удар, который был нанесен после воздушной разведки с БПЛА, позволил сорвать ротацию сил ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Он добавил, что противник в последнее время стал более осторожен в части маскировки и располагает рядом не более двух единиц военной техники, чтобы усложнить ее поражение.
В Запорожской области артиллеристы группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по подавлению батарей и пунктов управления, уничтожению складов вооружения, техники и личного состава ВСУ.