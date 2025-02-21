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Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» поразил технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию противника.

Источник: © РИА Новости

Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным «Ольха».

«Последний раз у нас была цель — скопление личного состава и бронетехника противника. Выехали на огневую позицию, быстро отработали, ушли на перекат», — сказал он.

По словам офицера, удар, который был нанесен после воздушной разведки с БПЛА, позволил сорвать ротацию сил ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Он добавил, что противник в последнее время стал более осторожен в части маскировки и располагает рядом не более двух единиц военной техники, чтобы усложнить ее поражение.

В Запорожской области артиллеристы группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по подавлению батарей и пунктов управления, уничтожению складов вооружения, техники и личного состава ВСУ.