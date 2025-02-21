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Артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в зоне СВО

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777, пикапы и пехоту ВСУ в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек “Гиацинт-Б” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили два 120-миллиметрового миномета, гаубицу М777 производства США, пикапы и живую силу ВСУ», — сообщили в МО.

В оборонном ведомстве уточнили, что артиллеристы группировки работают в круглосуточном режиме.

«Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций», — дополнили в МО.