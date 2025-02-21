Артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в зоне СВО

«Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек “Гиацинт-Б” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили два 120-миллиметрового миномета, гаубицу М777 производства США, пикапы и живую силу ВСУ», — сообщили в МО.
В оборонном ведомстве уточнили, что артиллеристы группировки работают в круглосуточном режиме.
«Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций», — дополнили в МО.