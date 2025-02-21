Ударные дроны группы «Центр» позволили дезорганизовать ВСУ

«В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона “Атлант” 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” уничтожили подвал с аппаратурой связи, которая обеспечивала взаимодействие между подразделениями ВСУ, а также выносную антенну связи на ротном опорном пункте украинских боевиков», — сообщили в МО РФ.