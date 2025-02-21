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Ударные дроны группы «Центр» позволили дезорганизовать ВСУ

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Расчеты ударных дронов группировки «Центр» дезорганизовали связь на крупном «опорнике» ВСУ на красноармейском направлении, это позволило российским штурмовикам овладеть позициями и взять военнопленных, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона “Атлант” 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” уничтожили подвал с аппаратурой связи, которая обеспечивала взаимодействие между подразделениями ВСУ, а также выносную антенну связи на ротном опорном пункте украинских боевиков», — сообщили в МО РФ.

Там подчеркнули, что уничтожение системы управления позволило дезорганизовать обороняющиеся подразделения противника между собой. Это обеспечило штурмовым группам успешное овладение крупным ротным опорным пунктом украинской армии.

«Кроме этого, расчёты БПЛА заставили сдаться в плен боевиков ВСУ», — добавили в МО РФ.