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Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье

КУРСК, 21 фев — РИА Новости. Артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» пресекают проявления активности ВСУ в курском приграничье, рассказал РИА Новости командир артдивизиона с позывным «Оскол».

Источник: © РИА Новости

«С приходом морозов активность противника в районе боевых действий усилилась, потому что пути движения подмерзли и, соответственно, для движения техники более благоприятные условия, соответственно, противник в районе боевых действий тоже ведет активную ротацию подразделений, но в зоне нашей ответственности наносим комплексное огневое поражение во взаимодействии с остальными родами войск», — рассказал командир.

Он отметил четкое и налаженное взаимодействие между подразделениями БПЛА, операторами ударных дронов и артиллерией.

«Сейчас наносили огневое поражение. Там противник в лесополосе оборудовал огневые точки, по сути, небольшая линия обороны в лесополосе. Соответственно, по этой лесополосе сейчас наносили огневое поражение», — добавил «Оскол».