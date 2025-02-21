Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье

«С приходом морозов активность противника в районе боевых действий усилилась, потому что пути движения подмерзли и, соответственно, для движения техники более благоприятные условия, соответственно, противник в районе боевых действий тоже ведет активную ротацию подразделений, но в зоне нашей ответственности наносим комплексное огневое поражение во взаимодействии с остальными родами войск», — рассказал командир.