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Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Российские бойцы вяли под контроль участок северо-западнее города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг».

Источник: © РИА Новости

«Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в состав Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города. Подразделения ВСУ, занимающие позиции к югу от железной дороги, подвергаются постоянному огневому воздействию», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что за прошедшие сутки военнослужащие бригады сбили три тяжелых дрона типа «Баба Яга», уничтожили 20 дронов противника, дроном-камикадзе уничтожили танк Т-64 ВСУ.

Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.