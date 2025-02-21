Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра

«Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в состав Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города. Подразделения ВСУ, занимающие позиции к югу от железной дороги, подвергаются постоянному огневому воздействию», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что за прошедшие сутки военнослужащие бригады сбили три тяжелых дрона типа «Баба Яга», уничтожили 20 дронов противника, дроном-камикадзе уничтожили танк Т-64 ВСУ.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.