«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 2 управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня “Ураган”, противокорабельная ракета “Нептун” переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.
ВС РФ за неделю сбили два украинских МиГ-29
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю 790 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, а также 36 снарядов HIMARS и модифицированную ракету «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.