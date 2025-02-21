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ВС РФ за неделю сбили два украинских МиГ-29

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю 790 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, а также 36 снарядов HIMARS и модифицированную ракету «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Getty Images

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 2 управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня “Ураган”, противокорабельная ракета “Нептун” переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.