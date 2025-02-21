ВС РФ за неделю сбили два украинских МиГ-29

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю 790 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, а также 36 снарядов HIMARS и модифицированную ракету «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.