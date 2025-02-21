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ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий «Юга» за неделю

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1365 военнослужащих и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.