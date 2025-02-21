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Главное из брифинга Минобороны 15−21 февраля 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 15 по 21 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 11 групповых ударов

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: объекты газовоэнергетической и портовой инфраструктуры и электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК Украины.

Также удары нанесены по складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов

Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль села Фиголевка в Харьковской области и Ямполовка в ДНР.

В Донецкой Народной Республике бойцы «Центральной» группировки заняли населенные пункты Березовка и Надеждинка, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое.

Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении

Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в Харьковской области.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 2 255 военнослужащих, 11 танков, 137 боевых бронированных машин, 166 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1315 боевиков

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам противника.

ВСУ потеряли более 1 315 бойцов, 15 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по 10 бригадам противника.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 1 365 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

Бойцы «Центра» продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 15 украинским бригадам.

Потери ВСУ превысили 2 740 человек. Российские военнослужащие уничтожили: 12 танков, 28 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 40 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» противостоит противнику в ДНР

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение восьми украинским формированиям.

Потери противника в живой силе превысили 1 100 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили восемь украинских бригад.

«ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, 43 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины;
  • две управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 17 управляемых авиационных бомб Hammer;
  • реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган»,
  • противокорабельную ракету «Нептун»;
  • 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.