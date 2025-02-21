Главное из брифинга Минобороны 15−21 февраля 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 2 255 военнослужащих, 11 танков, 137 боевых бронированных машин, 166 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.