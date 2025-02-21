Главное из брифинга Минобороны 15−21 февраля 2025 года: сводка за неделю

По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 11 групповых ударов
Также удары нанесены по складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов
Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль села Фиголевка в Харьковской области и Ямполовка в ДНР.
В Донецкой Народной Республике бойцы «Центральной» группировки заняли населенные пункты Березовка и Надеждинка, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое.
Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в Харьковской области.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 2 255 военнослужащих, 11 танков, 137 боевых бронированных машин, 166 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1315 боевиков
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 315 бойцов, 15 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по 10 бригадам противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 1 365 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
Бойцы «Центра» продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 15 украинским бригадам.
Потери ВСУ превысили 2 740 человек. Российские военнослужащие уничтожили: 12 танков, 28 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 40 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» противостоит противнику в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение восьми украинским формированиям.
Потери противника в живой силе превысили 1 100 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили восемь украинских бригад.
«ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, 43 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины;
- две управляемые авиационные бомбы JDAM;
- 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 17 управляемых авиационных бомб Hammer;
- реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган»,
- противокорабельную ракету «Нептун»;
- 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.