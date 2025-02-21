Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 21 февраля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 62 450 человек. Уничтожено 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.