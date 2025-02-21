Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 250 человек, боевая машина пехоты «CV-90» производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка «Gepard» производства Германии, а также два пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 62 450 человек. Уничтожено 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Российские войска нанесли поражение ряду украинских бригад и полков в ходе наступления в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Лебедевка, Суджа и других. Также были отражены две контратаки противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Колмаков, Косица, Кубаткин, Мартыновка и других.