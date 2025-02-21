Офицер рассказал, как бойцы «Севера» захватили танк ВСУ в Курской области

«Бойцы группировки войск “Север”, действуя на передовой под Локней на курском направлении, захватили украинский танк Т-64. Вражеская машина была легко подбита нашим БПЛА, затем бойцы подогнали к ней танковый тягач (БТС — ред.) и вытянули ее с нуля. Лебедкой они стянули Т-64 с открытого пространства в лесопосадку, после чего эвакуировали его в безопасную зону», — сказал «Витязь».