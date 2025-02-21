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Офицер рассказал, как бойцы «Севера» захватили танк ВСУ в Курской области

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бойцы группировки войск «Север» с помощью беспилотника подбили под Локней в Курской области украинский танк Т-64 и на тягаче БТС увезли его в свой тыл, сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь».

Источник: © РИА Новости

«Бойцы группировки войск “Север”, действуя на передовой под Локней на курском направлении, захватили украинский танк Т-64. Вражеская машина была легко подбита нашим БПЛА, затем бойцы подогнали к ней танковый тягач (БТС — ред.) и вытянули ее с нуля. Лебедкой они стянули Т-64 с открытого пространства в лесопосадку, после чего эвакуировали его в безопасную зону», — сказал «Витязь».

Офицер подчеркнул, что при выполнении боевой задачи особо отличился экипаж эвакуационной машины БТС, который под огнем минометов и БПЛА противника растянул трос и зацепил его за крюки вражеского Т-64.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделение, выполнявшее задачу по эвакуации, потерь не понесло», — сообщил собеседник агентства.

Видео с эвакуацией и осмотром захваченной вражеской боевой машины передано в распоряжение РИА Новости.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.