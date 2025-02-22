Беспилотник сбит над Азовским морем

ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. Накануне вечером над Крымом сбили два украинских БПЛА. А с 15:30 до 19:30 27 беспилотников были уничтожены над Азовским морем и Краснодарским краем. 19 были сбиты в небе над Кубанью, восемь — в акватории Азовского моря.