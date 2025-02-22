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Беспилотник сбит над Азовским морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что атака была пресечена около 20:30 в пятницу.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. Накануне вечером над Крымом сбили два украинских БПЛА. А с 15:30 до 19:30 27 беспилотников были уничтожены над Азовским морем и Краснодарским краем. 19 были сбиты в небе над Кубанью, восемь — в акватории Азовского моря.