Артиллеристы группы «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) “Град” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили пикапы, минометные расчеты, точки взлета гексакоптеров, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ», — сообщили в МО.
Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
«Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности, используя тактику частых смен огневых позиций», — сообщили в оборонном ведомстве.