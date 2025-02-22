Артиллеристы группы «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА, а также ряд других целей на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.