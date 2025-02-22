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Артиллеристы группы «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА, а также ряд других целей на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) “Град” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили пикапы, минометные расчеты, точки взлета гексакоптеров, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ», — сообщили в МО.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

«Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности, используя тактику частых смен огневых позиций», — сообщили в оборонном ведомстве.