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Военные группировки «Север» уничтожили до 50 военных ВСУ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинские войска потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии в зоне ответственности группировки российских войск «Север», сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, бригаде теробороны в районе населенных пунктов Слатино, Светличного и Волчанска. Вооруженные силы Украины потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — сказал Якимкин.