Военные группировки «Север» уничтожили до 50 военных ВСУ

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, бригаде теробороны в районе населенных пунктов Слатино, Светличного и Волчанска. Вооруженные силы Украины потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — сказал Якимкин.