«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли огневое поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой, территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Антоновки, Новоандреевки и Каменского. ВСУ потеряли до 75 человек личного состава и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы», — сказал Кодрян.
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки «Днепр»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки российских войск «Днепр» до 75 военных и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщил журналистам начальник пресс-центра «Днепра» Роман Кодрян.