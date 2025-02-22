ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли огневое поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой, территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Антоновки, Новоандреевки и Каменского. ВСУ потеряли до 75 человек личного состава и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы», — сказал Кодрян.