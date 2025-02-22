ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки

«В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Артема, Предтечино, Северск, Константиновка, Леваневского, Верхнекаменское, Часов Яр и Улаклы. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 230 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, из них две — западного производства, три полевых склада боеприпасов», — сказал он.