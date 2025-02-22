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ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности Южной группировки

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинские подразделения лишились в зоне ответственности Южной группировки российских войск до 230 военнослужащих, трех бронемашин, в том числе БТР М113, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Артема, Предтечино, Северск, Константиновка, Леваневского, Верхнекаменское, Часов Яр и Улаклы. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 230 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, из них две — западного производства, три полевых склада боеприпасов», — сказал он.