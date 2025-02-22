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ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев — РИА Новости. Расчет беспилотников группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил украинский пункт временной дислокации личного состава и управления БПЛА на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчет работал парой. Первый номер подготовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и выявил цель. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет для точного наведения на объект. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по пункту временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в брошенном мирными жителями доме на правом берегу Днепра», — сообщили в оборонном ведомстве.

Расчеты БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и уничтожают противника с помощью FPV-дронов.

Подразделения БПЛА мотострелкового соединения группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на каховском направлении в Херсонской области.