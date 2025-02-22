ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

«Расчет работал парой. Первый номер подготовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и выявил цель. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет для точного наведения на объект. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по пункту временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в брошенном мирными жителями доме на правом берегу Днепра», — сообщили в оборонном ведомстве.