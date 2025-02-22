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Военные группировки «Запад» уничтожили свыше 190 украинских военных

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинские формирования потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и БТР М113 в зоне ответственности группировки «Запад», сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: © РИА Новости

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк Т-64, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены три орудия полевой артиллерии, из них два — производства стран НАТО, десять минометных расчетов. Также уничтожены станция РЭБ “Захист”, 25 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и два склада боеприпасов», — сказал он.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины в районах Твердохлебовки, Криничек, Купянска, Лозовой, Голубовки, Новолюбовки и Ямполя.