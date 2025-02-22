Военные группировки «Запад» уничтожили свыше 190 украинских военных

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк Т-64, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены три орудия полевой артиллерии, из них два — производства стран НАТО, десять минометных расчетов. Также уничтожены станция РЭБ “Захист”, 25 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и два склада боеприпасов», — сказал он.