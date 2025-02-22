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Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ.