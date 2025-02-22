Военные группировки «Центр» уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ

«Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Решительными действиями освободили населенный пункт Надеждинка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии Украины в районах Алексеевки, Зверево, Новониколаевки, Гродовки, Миролюбовки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко. Противник потерял до 325 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии», — сказал он.