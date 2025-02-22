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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

В небе над Каменском-Шахтинским ликвидировали БПЛА в ночь на 22 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 февраля в небе над Ростовской область уничтожили БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Этой ночью силами ПВО успешно отражена атака БПЛА в Каменске, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, добавил донской глава.

Напомним, в ночь на 8 февраля 2025 года после падения БПЛА в Первомайском районе Ростова-на-Дону было повреждено остекление 14-ти жилых домов. Стекла и окна к этому моменту заменили.