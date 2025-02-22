Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

В ночь на 22 февраля в небе над Ростовской область уничтожили БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Этой ночью силами ПВО успешно отражена атака БПЛА в Каменске, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, добавил донской глава.
Напомним, в ночь на 8 февраля 2025 года после падения БПЛА в Первомайском районе Ростова-на-Дону было повреждено остекление 14-ти жилых домов. Стекла и окна к этому моменту заменили.