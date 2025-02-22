Белоусов вручил бойцам СВО «Золотые Звезды» Героев России

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали “Золотая Звезда” и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга», — сказали там.
Министр отметил, что детально знаком с историей подвига каждого награждаемого. «Могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», — подчеркнул министр обороны РФ.
Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наступающим профессиональным праздником — Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей и новых достижений в ратном деле.
Затем Белоусов провел встречу с награжденными военнослужащими. Особое внимание было уделено теме развития социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах и в пунктах постоянной дислокации воинский частей.
«В ходе встречи также рассматривались вопросы совершенствования системы материального вознаграждения военнослужащих за уничтожение критически важных объектов и целей противника», — отметили в МО РФ.