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Белоусов вручил бойцам СВО «Золотые Звезды» Героев России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали “Золотая Звезда” и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга», — сказали там.

Министр отметил, что детально знаком с историей подвига каждого награждаемого. «Могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», — подчеркнул министр обороны РФ.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наступающим профессиональным праздником — Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей и новых достижений в ратном деле.

Затем Белоусов провел встречу с награжденными военнослужащими. Особое внимание было уделено теме развития социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах и в пунктах постоянной дислокации воинский частей.

«В ходе встречи также рассматривались вопросы совершенствования системы материального вознаграждения военнослужащих за уничтожение критически важных объектов и целей противника», — отметили в МО РФ.