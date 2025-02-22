Белоусов вручил бойцам СВО «Золотые Звезды» Героев России

Министр отметил, что детально знаком с историей подвига каждого награждаемого. «Могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», — подчеркнул министр обороны РФ.