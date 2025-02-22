Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронежскую область

Губернатор Гусев: пострадавших после уничтожения БПЛА у Воронежской области нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА у границ Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили украинский беспилотник над Воронежской областью.

«Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили у границ Воронежской области один украинский БПЛА. В регионе пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА из-за отсутствия угрозы области не объявлялась», — написал Гусев в Telegram-канале.