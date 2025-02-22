Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронежскую область

«Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили у границ Воронежской области один украинский БПЛА. В регионе пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА из-за отсутствия угрозы области не объявлялась», — написал Гусев в Telegram-канале.