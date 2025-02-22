Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Сообщение о вводе ограничений на работу аэропортов было опубликовано сегодня, 22 февраля, в 6:30. В казанском аэропорту задержали 15 рейсов: 7 на вылет и 8 на прилет. Среди них были рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также из Кемерово, Душанбе, Улан-Удэ и Шарм-эль-Шейх. В аэропорту Нижнекамска задержали 2 рейса на вылет.