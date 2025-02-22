Украинские войска нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки

«В результате обстрела ВСУ Голой Пристани пострадала женщина 1970 года рождения. Также ВСУ совершили атаку на легковой автомобиль, в результате которой пострадали женщина 1966 года рождения и мужчина 1964 года рождения, после чего они были госпитализированы в Алешковскую ЦРБ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью», — сообщил представитель экстренных служб.