Украинские войска нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки

«В результате обстрела ВСУ Голой Пристани пострадала женщина 1970 года рождения. Также ВСУ совершили атаку на легковой автомобиль, в результате которой пострадали женщина 1966 года рождения и мужчина 1964 года рождения, после чего они были госпитализированы в Алешковскую ЦРБ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью», — сообщил представитель экстренных служб.
Уточняется, что за день под огонь попали девять населенных пунктов области: Голая Пристань, Каховка, Алешки, Новая Каховка, Рыбальче, Солонцы, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.