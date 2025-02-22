Радий Хабиров сообщил о старте программы «Герои Башкортостана»

В Уфе состоялся праздник в честь Дня защитника Отечества. Приглашенными гостями стали участники спецоперации, военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. С наступающим праздником всех причастных поздравил Радий Хабиров.
В соцсетях глава Башкирии отметил, что 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества, а в Башкирии — еще и Годом поддержки участников СВО и членов их семей.
— Забота о воинах и их родных — самое важное для нас. Сегодня реализуются более 40 мер региональной поддержки, — отметил он и подчеркнул, что удается планомерно выявлять и решать самые волнующие проблемы бойцов и их родных.
Также он объявил, что по поручению президента России проект «Время героев» расширяется. 24 февраля в республике стартует программа «Герои Башкортостана».
— Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях, — пояснил он. — Их лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях — очень нужны нашей республике.
Также глава региона выразил глубокое уважение и признательность ветеранам и воинам из Башкирии, а также благодарность тем, кто оказывает участникам СВО помощь.