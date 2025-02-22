ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 50 БПЛА за сутки

«В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и зафиксированы атаки шести беспилотников, один из которых был сбит. За медицинской помощью обратился сотрудник предприятия, который пострадал от удара беспилотника в селе Репяховка. У мужчины диагностировали баротравму, он госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в Telegram-канале, добавив, что на территории сельхозпредприятия повреждены складское помещение и легковой автомобиль.