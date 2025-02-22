ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 50 БПЛА за сутки

«В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и зафиксированы атаки шести беспилотников, один из которых был сбит. За медицинской помощью обратился сотрудник предприятия, который пострадал от удара беспилотника в селе Репяховка. У мужчины диагностировали баротравму, он госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в Telegram-канале, добавив, что на территории сельхозпредприятия повреждены складское помещение и легковой автомобиль.
Как сообщил Гладков, в Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, поселок Шамино, села Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Середа подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 25 беспилотников. Кроме того, ночью в селе Муром после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждена надворная постройка.
По информации главы региона, в Валуйском муниципальном округе по поселку Уразово, селам Долгое, Соболевка, Старый Хутор, хуторам Нижние Мельницы и Пригородные Тополи совершены атаки с помощью 11 беспилотников, из которых 7 были сбиты. Повреждены социальный и торговый объекты, грузовой автомобиль.
Также в Грайворонском муниципальном округе по селам Безымено, Глотово, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущены четыре боеприпаса в ходе обстрела и нанесены удары тремя беспилотниками, один из которых был сбит. В селе Новостроевка-Первая ночью из-за сбросов взрывных устройств с дрона повреждены частный дом, надворная постройка и автомобиль.
Гладков также сообщил, что в селе Черемошное Белгородское района в результате атаки трех беспилотников один автомобиль поврежден, второй — полностью уничтожен огнем. В Борисовском районе в результате атак двумя БПЛА по селу Зозули и хутору Климовое повреждены частный дом и надворная постройка на территории фермерского хозяйства. «В Волоконовском районе села Коновалово и Тишанка подверглись обстрелу с применением шести боеприпасов и атаке одного беспилотника. Повреждены два частных дома, газовая труба и легковой автомобиль», — сообщил глава региона.