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Российские десантники отбили контратаку ВСУ в Курской области

Российские десантники из группировки войск «Север» отбили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в освобожденном селе Свердликово в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона с позывным Горм.

Источник: РИА "Новости"

«Утром противник на нескольких бронемашинах попытался контратаковать ранее занятые позиции дивизии в Свердликово. Совместными усилиями артиллерии, операторов БПЛА и штурмовых подразделений удалось уничтожить противника», — рассказал военный.

По его словам, противник был уничтожен совместными усилиями артиллерии, штурмовых подразделений и операторов БПЛА.

17 февраля в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ и освободили село Свердликово. На Украине потерю контроля над селом Свердликово признали только 21 февраля.