Российские десантники отбили контратаку ВСУ в Курской области

«Утром противник на нескольких бронемашинах попытался контратаковать ранее занятые позиции дивизии в Свердликово. Совместными усилиями артиллерии, операторов БПЛА и штурмовых подразделений удалось уничтожить противника», — рассказал военный.
По его словам, противник был уничтожен совместными усилиями артиллерии, штурмовых подразделений и операторов БПЛА.
17 февраля в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ и освободили село Свердликово. На Украине потерю контроля над селом Свердликово признали только 21 февраля.