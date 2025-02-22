Российские десантники отбили контратаку ВСУ в Курской области

Российские десантники из группировки войск «Север» отбили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в освобожденном селе Свердликово в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона с позывным Горм.