Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района геройски погиб в спецоперации

Мэр Эхирит-Булагатского района сообщил о трагическом известии. Уроженец села Байтог Георгий Анхеев погиб в зоне проведения специальной военной операции. При эвакуации раненых группа бойцов, в том числе Георгий Анхеев, получили тяжелые ранения, которые были несовместимы с жизнью, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра.
Георгий Анхеев родился в 1983 году. По окончанию школы в 2000 году его призвали в армию. Службу он проходил в Ангарске. В 2002 году с марта по ноябрь участвовал в контртеррористической операции на территории северо-кавказского региона. Георгий является участником боевых действий.
С 2006 по 2009 годы он проходил военную службу по контракту в 11 ОДШБ. 29 сентября 2022 года мужчина был мобилизован в зону СВО, служил пулеметчиком-штурмовиком. В сентябре 2024 года получил ранение, после чего был переведен в группу эвакуации.
Сержант геройски погиб 11 декабря 2024 года. За боевые заслуги был награжден медалью «За воинскую доблесть».