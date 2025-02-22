Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района геройски погиб в спецоперации

Георгий Анхеев родился в 1983 году. По окончанию школы в 2000 году его призвали в армию. Службу он проходил в Ангарске. В 2002 году с марта по ноябрь участвовал в контртеррористической операции на территории северо-кавказского региона. Георгий является участником боевых действий.