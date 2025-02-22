Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная группировка войск нанесла удар по формированиям иностранного легиона в ДНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям иностранного легиона в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в Минобороны России, общие потери украинской армии на данном направлении составили до 220 военных.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям иностранного легиона в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Славянск, Васюковка, Краматорск, Новомарково, Белокузьминовка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что ВСУ также потеряли боевую машину пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.