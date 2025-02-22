Южная группировка войск нанесла удар по формированиям иностранного легиона в ДНР

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям иностранного легиона в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Славянск, Васюковка, Краматорск, Новомарково, Белокузьминовка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих», — говорится в сообщении.