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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне «Востока»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск до 160 военнослужащих и два танка, в том числе один танк Leopard, в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь и Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.