Бойцы «Центра» улучшили тактическое положение

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск, Удачное, Успеновка, Новоандреевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — говорится в сообщении.