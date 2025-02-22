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Бойцы «Центра» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск, Удачное, Успеновка, Новоандреевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — говорится в сообщении.