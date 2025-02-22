Бойцы «Центра» улучшили тактическое положение

«Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — говорится в сообщении.