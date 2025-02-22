В Прикамье простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Фархутдиновым

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Пермском крае вдову и детей погибшего военнослужащего не пригласили на открытие Парты Героя. Церемония состоялась в техникуме Ильинского округа. Когда вдова военнослужащего возмутилась, администрация ответила женщине сухой отпиской. Подробнее об этом здесь.