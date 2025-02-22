В Прикамье простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Фархутдиновым

Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военнослужащим Рифатом Фархутдиновым прошла в Прикамье, оповестили власти Бардымского муниципального округа.
Похороны состоялись 21 февраля, рассказывают в местной администрации.
«Рифат Фархутдинов родился 29 марта 1995 года в селе Барда. Он получил образование в Березниковской средней школе и Бардымском профессиональном училище № 84. Затем служил в армии», — рассказали в администрации Бардымского муниципального округа.
В зону спецоперации мужчина отправился после того, как в июле 2023 года подписал контракт для участия в СВО.
«Военнослужащий погиб 25 марта 2024 года, исполняя воинский долг», — добавили в администрации округа.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Пермском крае вдову и детей погибшего военнослужащего не пригласили на открытие Парты Героя. Церемония состоялась в техникуме Ильинского округа. Когда вдова военнослужащего возмутилась, администрация ответила женщине сухой отпиской. Подробнее об этом здесь.