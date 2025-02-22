Уроженец Башкирии Дмитрий Авдонин удостоен звания Героя России

Напомним, «Золотой звезды» с начала СВО удостоены 12 военнослужащих из Башкирии. В октябре звание Героя России посмертно было присвоено жителю Уфы Ильдару Суфиярову и жителю Белорецкого района Максиму Рыбакову. Также летом звание получил лейтенант Никита Петров, который с начала спецоперации командует парашютно-десантным взводом. Звание Героя России имеют Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов, Борис Дудко, Игорь Насибуллин, Степан Белов, Алмаз Сафин, Денис Чернавин, Андрей Мигунов, Станислав Большаков.