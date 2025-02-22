Уроженец Башкирии Дмитрий Авдонин удостоен звания Героя России. Уроженец Дуванского района является гвардии капитаном 7-й гвардейской десантное-штурмовой дивизии и проявил мужество и героизм при обороне опорного пункта.
Как сообщил глава РБ Радий Хабиров, указ о присвоении нашему земляку высокого звания подписал президент России Владимир Путин накануне, а звезду героя вручили в рамках празднования Дня Защитника Отечества в Новороссийске, где сейчас живет герой.
Медаль «Золотая звезда», грамоту о присвоении звания Героя России и именное огнестрельное оружие Авдонину вручил заместитель Министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров.
«Командуя своим отрядом, при обороне опорного пункта Дмитрий Николаевич, несмотря на полученное ранение, героически оказывал медицинскую помощь своим бойцам, что позволило сохранить подчиненным жизни, отразить многократные атаки противника и выполнить поставленную задачу», — рассказали о его подвиге во время награждения.
Известно, что Дмитрий Авдонин находился на передовой с первых дней специальной военной операции, командовал взводом управления разведывательной роты, десантно-штурмовым взводом десантно-штурмовой роты, занимал должность заместителя командира парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона. За проявленный на поле боя героизм ранее уже был награжден медалью Жукова.
Сейчас военнослужащий находится дома на реабилитации после ранения. Вместе с женой он воспитывает 4 детей: 2 сыновей и 2 дочек. Старший сын сейчас является кадетом казачьего кадетского корпуса.
Напомним, «Золотой звезды» с начала СВО удостоены 12 военнослужащих из Башкирии. В октябре звание Героя России посмертно было присвоено жителю Уфы Ильдару Суфиярову и жителю Белорецкого района Максиму Рыбакову. Также летом звание получил лейтенант Никита Петров, который с начала спецоперации командует парашютно-десантным взводом. Звание Героя России имеют Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов, Борис Дудко, Игорь Насибуллин, Степан Белов, Алмаз Сафин, Денис Чернавин, Андрей Мигунов, Станислав Большаков.