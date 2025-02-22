«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены три контратаки противника», — говорится в сообщении.
ВС РФ в Курской области за сутки отразили три контратаки ВСУ
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские военные отразили три контратаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.