Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.