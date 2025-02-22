Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

«Беспилотники ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам. Предварительно, пострадавших нет», — написал он.
По информации Гладкова, в городе Грайворон в результате детонации дрона выбиты окна и поврежден забор частного домовладения. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, транспортное средство повреждено.
В Волоконовском районе в селе Коновалово, по данным главы региона, в результате удара беспилотника по жилому дому пробита кровля. В селе Тишанка вследствие детонации FPV-дрона в частном доме повреждены окна, ворота, фасад и автомобиль, находящийся во дворе. «Еще одна атака дрона зафиксирована в селе Шелаево Валуйского округа — осколками посечен легковой автомобиль», — сообщил Гладков, добавив, что информация о последствиях уточняется.