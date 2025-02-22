Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

В Волоконовском районе в селе Коновалово, по данным главы региона, в результате удара беспилотника по жилому дому пробита кровля. В селе Тишанка вследствие детонации FPV-дрона в частном доме повреждены окна, ворота, фасад и автомобиль, находящийся во дворе. «Еще одна атака дрона зафиксирована в селе Шелаево Валуйского округа — осколками посечен легковой автомобиль», — сообщил Гладков, добавив, что информация о последствиях уточняется.