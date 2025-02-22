Над российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ

«Двадцать второго февраля т.г. в период с 20.50 до 22.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Республики Крым, Орловской и Курской областей», — говорится в сообщении.