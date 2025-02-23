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Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции главными героями Дня защитника Отечества — рискуя жизнью, они сейчас решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России.

Источник: © РИА Новости

Президент в воскресенье поздравил с праздником ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил России.

«Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», — обратился Путин к бойцам СВО.

«Мы все понимаем, как вам трудно. Гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать», — сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

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