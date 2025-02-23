Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа

Президент в воскресенье поздравил с праздником ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил России.
«Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», — обратился Путин к бойцам СВО.
«Мы все понимаем, как вам трудно. Гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать», — сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.