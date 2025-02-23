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Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над шестью областями, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.

При этом:

над территорией Орловской области ликвидировали пять дронов; в Белгородской и Курской областях — по четыре; в Липецкой — три; по два БПЛА — в Тульской и Воронежской областях.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.